Ночью боевики наступали на Мариуполь по трем направлениям - советник Таруты
09:16, 08 сентября 2014Политика
2 0
На Мариуполь наступали с Новоазовска, Сартаны и Коминтерново.
REUTERS
Ночью под Мариуполем пророссийские боевики вели наступление.
Об этом сообщил советник губернатора Донецкой области Константин Батозский на своей странице в Facebook.
"Сейчас в Мариуполе все спокойно. А ночью было наступление по 3 направлениям. С танками, БТРами, пехотой. Перемирие такое перемирие. Завтра новый этап минских переговоров", - написал он.
Читайте такжеВ Мариуполе определены места для постройки второго оборонительного кольца вокруг города
По словам Батозского, боевики наступали с Новоазовска, Сартаны и Коминтерново.
Также он отметил, что украинские военные приняли бой и отстояли свои позиции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter