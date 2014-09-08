Ночью боевики наступали на Мариуполь по трем направлениям - советник Таруты

09:16, 08 сентября 2014
Политика
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На Мариуполь наступали с Новоазовска, Сартаны и Коминтерново.

REUTERS

Ночью под Мариуполем пророссийские боевики вели наступление.

Об этом сообщил советник губернатора Донецкой области Константин Батозский на своей странице в Facebook.

"Сейчас в Мариуполе все спокойно. А ночью было наступление по 3 направлениям. С танками, БТРами, пехотой. Перемирие такое перемирие. Завтра новый этап минских переговоров", - написал он.

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По словам Батозского, боевики наступали с Новоазовска, Сартаны и Коминтерново.

Также он отметил, что украинские военные приняли бой и отстояли свои позиции.

Допис by Konstantin Batozsky.
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