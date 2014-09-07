Оборону Мариуполя укрепят по периметру в 20 км

Об этом заявил заместитель руководителя информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой, пишет Украинская правда.

Решение об укреплении обороны было принято в ходе заседания штаба территориальной обороны под руководством мэра Мариуполя Юрия Хотлубея.

Читайте такжеВ Мариуполе обстреляли машину, пострадали 5 человек (фото)Полевой также подчеркнул, что "украинские военные в полном объеме выполняют условия режима прекращения огня".

"Вместе с тем за прошедшие сутки в отдельных районах фиксировались обстрелы позиций сил АТО со стороны террористов", - добавил Полевой.

Как сообщал УНИАН, вчера был обстрелян блокпост на въезде в Мариуполь, в результате чего погиб один мирный житель и был ранен военный.