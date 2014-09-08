Далай-лама: Путин пытается возвести новую Берлинскую стену

Духовный лидер буддистов Тибета Далай-лама выступил с резкой критикой в адрес президента России Владимира Путина. По его мнению, российский политик слишком долго находится у власти в своей стране: "Господин Путин был сначала президентом, потом премьер-министром, потом снова президентом. Это многовато".

Об этом он заявил в интервью немецкой газете Die Welt, опубликованном в воскресенье, 7 сентября, передает Deutsche Welle.

"Это демонстрирует, что он имеет эгоцентричную установку: я, я, я!", - сказал духовный лидер буддистов, подчеркнув, что именно в этом кроется корень российских проблем.

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Далай-лама также отметил, что в отличие от Китая Россия и ее президент Путин в настоящий момент не стремятся стать частью глобальной политической системы и в течение длительного времени принимать международные правила игры. Он подчеркнул, что "Путин, похоже, пытается возвести новую Берлинскую стену, но при этом наносит ущерб своей стране". Далай-лама считает, что изоляция для России - сродни самоубийству.