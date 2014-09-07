Порошенко и Меркель обсудили результаты Саммита НАТО и хода выполнения договоренностей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, собеседники обменялись видением развития ситуации на Донбассе после введения режима прекращения огня и скоординировали действия в международном контексте.

Порошенко подчеркнул необходимость тщательного соблюдения всех согласованных позиций, в частности, на важность скорейшего введения мониторинга и верификации режима прекращения огня со стороны ОБСЕ, где уже есть определенный прогресс, и проинформировал, что по его поручению украинские силовые ведомства, со своей стороны, готовы максимально эффективно способствовать внедрению необходимых процедур.

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Порошенко и Меркель также обсудили результаты Саммита НАТО и ход выполнения договоренностей, которые были достигнуты ими во время многосторонних и двусторонней встреч 4-5 сентября в Ньюпорте.