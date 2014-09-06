За минувшие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. "Ситуация в зоне АТО после объявления вчера в 18.00 режима прекращения огня в целом стала более спокойной. По предварительным данным, после введения режима прекращения огня потерь среди украинских военнослужащих нет", - сказал Андрей Лысенко.

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По его словам, вчера впервые за последний месяц террористы прекратили обстрел Донецка.