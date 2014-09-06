Боевики обстреливают силы АТО, несмотря на объявленное перемирие – Тымчук

Российско-террористические войска не соблюдают условий перемирия согласно протоколу, подписанного вчера в Минске между представителями Украины, "ДНР" и "ЛНР" с участием ОБСЕ.

Об этом сообщает лидер "ИС" Дмитрий Тымчук.

«Продолжаются нападения и обстрелы позиций и блок-постов украинских войск на территории Донбасса со стороны российских войск и террористов», - отмечает он.

По словам Тымчука, в частности, вчера после 18.00 и до настоящего момента противник совершил несколько попыток атаковать позиции украинских войск на территории аэропорта в Донецке. В ходе штурмов противником использовались гранатометы и огнеметы.

Также после 18.00 вчерашнего дня были совершены обстрелы позиций украинских войск в районе н.п. Попасная, Красногоровка, Золотое, Новотроицкое.

Тымчук отмечает, что украинские войска полностью соблюдают условия перемирия, и открывают только ответный огонь при нападении на свои позиции.

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По данным «ИС», вчера до 18.00, т.е. до начала перемирия, украинскими войсками был уничтожено 1 танк, 6 САУ, 2 БТР, 1 БМП, 7 артиллерийских орудий, 6 минометов, а также живая сила противника (большая часть – в районе Мариуполя).

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