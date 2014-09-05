МИД Британии: новые санкции против РФ могут отменить в случае прекращения огня

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Филипп Хэммонд. Он подчеркнул, что Западу "было бы уместно" ввести дополнительные, усиленные санкции против России в ответ на ее военную агрессию в Украине. "Но если будет достигнуто решение о прекращении огня, если такая договоренность будет задокументирована и воплощена в жизнь, мы можем после этого рассмотреть вопрос отмены этих санкций", - сказал британский министр в интервью одному из телеканалов во время саммита НАТО, сообщает dw.de.

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Как известно, сегодня в Минске проходит встреча контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе при участии представителей Украины, ОБСЕ, России и пророссийских сепаратистов. В настоящее время стороны уже договорились о прекращении огня на востоке Украины.

Напомним, Евросоюз и США намерены объявить в пятницу о введении санкций против Россиив ответ на эскалацию ситуации в восточной Украине.