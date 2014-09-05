СМИ: Порошенко обнародовал 14 пунктов своего мирного плана

Президент гарантировал суверенитет Украины, пообещал, что на Донбассе будут говорить на русском языке, а также амнистию.

Об этом пишет Еспресо.TV.

Читайте такжеВ НАТО поддержали договоренность о прекращении огня на ДонбассеМирный план Порошенко имеет 14 пунктов, в которых указано следующее:

1. Гарантии безопасности для всех участников переговоров.

2. Освобождение от уголовной ответственности тех, кто сложил оружие и не совершил тяжких преступлений.

3. Освобождение заложников.

4. Создание 10 км буферной зоны на украинско-российской государственной границе. Вывод незаконных вооруженных формирований.

5. Гарантированный коридор для выхода российских и украинских наемников.

6. Разоружение.

7. Создание в структуре МВД подразделений для осуществления совместного патрулирования.

8. Освобождения незаконно удерживаемых административных зданий в Донецкой и Луганской областях.

9. Возобновление деятельности местных органов власти.

10. Обновления центрального теле- и радиовещания в Донецкой и Луганской областях.

11. Децентрализация власти (путем избрания исполкомов, защита русского языка - проект изменений Конституции).

12. Согласование губернаторов до выборов с представителями Донбасса (при условии согласования единой кандидатуры, при разногласиях - решение принимает Президент).

13. Досрочные местные и парламентские выборы.

14 Программа создания рабочих мест в регионе.

Читайте такжеМеркель выразила "полную поддержку" мирных инициатив ПорошенкоКак известно, сегодня, 5 сентября, участники трехсторонней контактной группы в Минске достигли договоренности о режиме прекращения огня.

Президент Украины отдал приказ начальнику Генштаба ВСУ прекратить огонь в зоне АТО, начиная с 18:00.