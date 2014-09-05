СМИ: Порошенко обнародовал 14 пунктов своего мирного плана
На саммите НАТО Президент Украины Петр Порошенко рассказал о своем мирном плане.
Президент гарантировал суверенитет Украины, пообещал, что на Донбассе будут говорить на русском языке, а также амнистию.
Об этом пишет Еспресо.TV.
Читайте такжеВ НАТО поддержали договоренность о прекращении огня на ДонбассеМирный план Порошенко имеет 14 пунктов, в которых указано следующее:
1. Гарантии безопасности для всех участников переговоров.
2. Освобождение от уголовной ответственности тех, кто сложил оружие и не совершил тяжких преступлений.
3. Освобождение заложников.
4. Создание 10 км буферной зоны на украинско-российской государственной границе. Вывод незаконных вооруженных формирований.
5. Гарантированный коридор для выхода российских и украинских наемников.
6. Разоружение.
7. Создание в структуре МВД подразделений для осуществления совместного патрулирования.
8. Освобождения незаконно удерживаемых административных зданий в Донецкой и Луганской областях.
9. Возобновление деятельности местных органов власти.
10. Обновления центрального теле- и радиовещания в Донецкой и Луганской областях.
11. Децентрализация власти (путем избрания исполкомов, защита русского языка - проект изменений Конституции).
12. Согласование губернаторов до выборов с представителями Донбасса (при условии согласования единой кандидатуры, при разногласиях - решение принимает Президент).
13. Досрочные местные и парламентские выборы.
14 Программа создания рабочих мест в регионе.
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