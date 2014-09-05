За сутки с территории России позиции сил АТО обстреляли 4 раза

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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По его словам, вчера в 20.30, в 20.50, в 21.56 и в 22.53 пограничники зафиксировали со стороны России 4 залпа РСЗО (вероятно "Смерч") по территории Украины в направлении Победы (Верхне-Камышинский (РФ) – Нижнебараниковка (Луганская область) на расстоянии до 10 км от линии границы.

Также Андрей Лысенко сообщил, что вчера в 15.00 три российских БМП со стороны России обстреляли пограничный наряд возле поселка Красный Деркул Луганской области.