Силы АТО уничтожили более 100 боевиков и 3 гаубицы вблизи Веселого
12:44, 05 сентября 2014Армия
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Об этом сообщил спикер АТО Леонид Матюхин.
REUTERS
Силы АТО ликвидировали базовый лагерь террористов в Веселом, уничтожили более 100 боевиков и три гаубицы.
Об этом сообщил в утреннем дайджесте спикер АТО Леонид Матюхин.
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«Силы АТО нанесли удар по базовому лагерю террористов, который дислоцировался вблизи населенного пункта Веселое. В результате уничтожено более 100 боевиков, также в ходе боев нашими силами были уничтожены 3 орудия противника Д-30», - сказал Матюхин.
Спикер АТО Леонид Матюхин. Дайджест событий на утро 04.09.2014
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