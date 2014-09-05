Силы АТО уничтожили более 100 боевиков и 3 гаубицы вблизи Веселого

Силы АТО ликвидировали базовый лагерь террористов в Веселом, уничтожили более 100 боевиков и три гаубицы.

Об этом сообщил в утреннем дайджесте спикер АТО Леонид Матюхин.

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«Силы АТО нанесли удар по базовому лагерю террористов, который дислоцировался вблизи населенного пункта Веселое. В результате уничтожено более 100 боевиков, также в ходе боев нашими силами были уничтожены 3 орудия противника Д-30», - сказал Матюхин.