Ющенко и Путин подписали План действий Украина-Россия до 2009 года

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН подписали План действий Украина-Россия до 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, в рамочном документе определены первоочередные мероприятия, которые должны быть осуществлены в двусторонних отношениях до 2009 года.

В частности, стороны обязуются содействовать дальнейшему углублению российско-украинского сотрудничества в торгово-экономической сфере, топливно-энергетическом и агропромышленном комплексах, машиностроении, транспорте и связи, промышленной политике, авиастроении, науке и технике, использовании космоса и атомной энергии в мирных целях.

Также был подписан протокол второго заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии.