Одного российского десантника "меняют" на 10 украинских бойцов - Минобороны

В "котле" под Иловайском Украина потеряла 107 человек. Такую цифру сегодня на закрытом заседании Верховной Рады назвал вр.и.о. министра Иван Руснак, сообщает источник LB.ua из числа народных депутатов.

Он отметил, что эти данные - приблизительные. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, многие числятся пропавшими без вести, и живы ли они - неясно.

По словам и.о. министра, сейчас ведутся переговоры о возвращении пленных, при этом одного российского десантника "меняют" на десятерых украинцев. При этом, переговоры Украина ведет не с "ДНР" или "ЛНР", а исключительно с Генштабом РФ, отметил он.

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И.о.министра заявил, что специально для создания "котла" под Иловайском со стороны России было направлено 4 батальона. Основной проблемой ситуации в Иловайске стала "утечка информации", а также "самостоятельность добровольческих батальонов, отсутствие четкой координации между ними и военными".

Говоря о дальнейшем развитии событий, Руснак признал, что "задача Путина - захватить больше территории".