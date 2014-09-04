Тымчук: Украинским военным надо освоить позиционную оборону

Такое мнение на своей странице в Фейсбуке выразил руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"Все это время у нас была эдакая полупартизанская война, когда ставка делалась на маневр и рейды. Когда нашим силам противостояли в основном местные боевики и российские наемники, это действовало. Но сейчас, когда Донбасс вдруг вмиг оказался забитым уже регулярными российскими войсками, главной задачей для нашего командования стало спасение своих подразделений из образовывающихся котлов, перегруппировка сил и уход в оборону. С тем, чтобы уже потом готовить наступление", - написал он

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Тымчук также отметил, что эту оперативную паузу "российско-террористические войска" непременно используют для укрепления своих позиций и рассчитывать на "мирное урегулирование" не стоит.

"В этих условиях нынешнего количества мобилизованных и добровольцев явно недостаточно для дальнейших действий. Тогда как ставить под ружье новые тысячи мобилизованных – не лучший политический ход перед выборами. Как в этих условиях будет действовать украинское руководство – остается догадываться", - добавил он.