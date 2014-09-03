В ЦИК заявляют, что 23 миллионов гривень не хватит для проведения выборов

Центральная избирательная комиссия сегодня утвердила смету отдельных расходов ЦИК на подготовку и проведение внеочередных выборов народных депутатов Украины 26 октября 2014 года, которые осуществляются по бюджетной программе 6731020 "Проведение выборов народных депутатов Украины" на сумму 23 млн 87 тыс. 300 грн.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.

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По словам заместителя председателя ЦИК Жанны Усенко-Черной, к сожалению, Верховной Радой Украины так и не был принят закон о внесении изменений в Государственный бюджет Украины, который бы предусмотрел расходы на подготовку и проведение внеочередных выборов народных депутатов Украины 26 октября 2014 года. Эта сумма составляет 980 млн 880 тыс. грн.

«Вместе с тем, по соответствующей бюджетной программе 6731020 "Выборы народных депутатов Украины" ЦИК имеет остаток бюджетных назначений в сумме 23 млн 87 тыс. 300 грн. Не имея иной возможности обеспечить подготовку проведения Комиссией мероприятий, которые необходимо осуществлять уже сегодня, с тем, чтобы успешно организовать подготовку и проведение внеочередных выборов народных депутатов Украины, Комиссия утвердила смету лишь отдельных расходов на указанную сумму, которые осуществляются по указанной бюджетной программе», – акцентировала заместитель председателя ЦИК.

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«Мы вынуждены констатировать, что этих средств будет достаточно лишь на отдельные расходы, в частности: фонд оплаты труда привлеченных специалистов, начисления на их зарплату, изготовление информационных плакатов кандидатов в народные депутаты Украины, оплату некоторых услуг СМИ, изготовление части избирательной документации и тому подобное, – добавила Усенко-Черная. – Однако, этой суммы абсолютно однозначно недостаточно для подготовки и проведения выборов. Следовательно, ЦИК ожидает скорейшего принятия Верховной Радой Украины изменений в Госбюджет».