ЦИК необходимо более 980 млн. гривень на подготовку и проведение выборов в Раду

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение единогласно принято во время сегодняшнего заседания Центризбиркома.

"По расчетам ЦИК, потребность в расходах на подготовку и проведение внеочередных выборов народных депутатов 26 октября этого года составляет 976 млн. 400 тыс. грн", - сказала зампредседателя ЦИК Жанна Усенко-Черная.Читайте такжеВ Украине стартовала избирательная кампания в Верховную Раду

При этом, по ее словам, с учетом модификации информационно-аналитической системы «Выборы», согласно расчетам ЦИК, необходимо 980 млн. 880 тыс. грн, исходя из того, что в избирательных бюллетенях будет не более 20 политических партий и 25 кандидатов в народные депутаты.

По словам Усенко-Черной, в ЦИК эти средства рассчитывают получить в течение ближайших двух дней.Читайте такжеПрезидент распустил Раду и обратился к украинцам. Текст. Видео

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 27 августа подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады седьмого созыва и назначении на 26 октября внеочередных выборов.