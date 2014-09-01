Пострадавших от обстрела катеров пограничников перевезли в Одессу - СМИ

Об этом сообщает мариупольский сайт 0629.

По данным медиков, вчера в больницу поступили пятеро пострадавших – один в травматологию и еще четверо – в хирургию. Все находились в состоянии средней тяжести. Им была оказана необходимая медицинская помощь. Еще двое пограничников получили помощь в ожоговом отделении городской больницы.

На катере, который загорелся и затонул, находились 10 человек – 7 получили различные травмы, двое пропали без вести. Один пограничник не пострадал.

Сейчас ведутся поисковые работы. По данным на утро – пропавших не обнаружено.

Как сообщил начальник управления морской охраны Госпограслужбы Украины Николай Жибарев, 31 августа на тактическую группу из двух катеров, которые несли службу в районе поселков Безыменное и Широкино, был произведен обстрел с берега в районе населенного пункта Безыменное. Группа находилась на расстоянии около 3 миль от берега. Есть вероятность, что ракеты были выпущены из танков.

“Стрельба управляемыми ракетами велась с берега. Это уже уточнено, - заявил он. - Ракеты были обнаружены личным составом сигнальной вахты на удалении 150 метров. Мы считаем, что было 6 попаданий – в район рубки, надстройки и в борт корабля”.

Экипаж корабля сделал все, чтобы спасти судно. Больше всего повреждений нанес пожар. “Когда стало понятно, что спасти судно невозможно, помощник командира корабля, который остался старшим на борту, принял решение покинуть катер. Тем самым он спас экипаж, отметил Жибарев. - Несмотря на ранения, он успел сообщить в Мариуполь о произошедшем. Все катера, находящиеся в море и в Мариуполе, вышли на полной скорости к месту обстрела”.

Известно, что экипаж судна в составе 8 человек пробыл за бортом около 50 минут. Матросы помогали друг другу, несмотря на то, что были тяжело ранены и обожжены. У некоторых уже началось переохлаждение. Пограничники держали друг друга на руках.

Катер, который подобрал раненых, с максимальной скоростью привез пострадавших. На борту находился фельдшер, который оказывал пограничникам первую помощь. Далее они были переданы медработникам.

Другому катеру была поставлена задача провести обследование поврежденного судна и заняться поиском двух без вести пропавших моряков – командира корабля Дениса Петухова и сигнальщика, старшего матроса Богдана Тищенко.

“К сожалению, поиск результатов не дал, - сказал Жибарев. - При обследовании катера стало ясно, что ему уже не помочь – надстройка обвалилась, боезапас и топливные баки сдетонировали”.

Читайте такжеИз подбитых возле Мариуполя катеров береговой охраны спаслись семь пограничников - СМИПо информации спасенных пограничников, вероятнее всего, пропавшие погибли – командир корабля и сигнальщик находились в районе попадания ракет и всю силу удара приняли на себя. Известно, что Денис Петухов прибыл в Мариуполь из Одессы, а Богдан Тищенко – мариуполец.

“Состояние раненых сейчас удовлетворительное, - отметил командир мариупольского отряда морской охраны Юрий Лошак. - Вчера двое пострадавших находились в тяжелом состоянии. Два человека получили ожоги – один 12% тела, второй - около 40%. Еще два пограничника получили осколочные ранения грудной клетки, конечностей, лица и шеи. Трое пострадавших были контужены”.

Читайте такжеУкраинские пограничные катера под Мариуполем были расстреляны управляемыми ракетами В целом в обстрелянной тактической группе находились 12 человек. 10 из них были на судне “Гриф”, которое сгорело, и еще двое на “Калкане”.

“Ситуация была сложная, и малый катер принял решение отойти на безопасное расстояние, чтобы не получить такие же повреждения от ракет, - отметил Жибарев. - В результате обстрела у судна возникла неисправность, но ее удалось устранить”.

В настоящее время корабли и катера морской охраны продолжают выполнять охрану морского участка государственной границы Украины. Однако вероятность нанесения ударов по морским пограничникам увеличилась.

Напомним, катера были обстреляны вчера в 15:20 в районе села Безыменное Новоазовского района.