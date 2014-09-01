У Авакова считают, что Украина должна строить стратегическую разведку "с нуля"

Об этом по итогам совещания премьер-министра Арсения Яценюка и министра внутренних дел Арсена Авакова с командирами добровольческих батальонов, вышедшими из окружения под Иловайском, сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

Как отмечается, в совещании приняли участие командиры батальонов "Миротворец" - Андрей Тетерук, "Днепр-1" - Юрий Береза и "Донбасс" - Семен Семенченко, а также журналист Юрий Бутусов.

"Многое обсуждалось на этой встрече, что нужно для укрепления обороны Украины. Всего и не перечислить. Да все и нельзя рассказать", - написал Геращенко.

Читайте такжеСоветник Авакова : вторжение России произошло еще 24 августаПо его словам, все командиры готовы доукомплектовывать и довооружать свои батальоны и снова идти в бой.

"Нам нужно строить тактическую разведку с нуля. Не должно быть так, чтобы беспилотники россиян летали над нашими бойцами днем и ночью, корректируя точную наводку артиллерии и Градов", - добавил советник министра.