Турчинов встретится с президентом ПАСЕ на следующей неделе в Осло
15:32, 01 сентября 2014Политика
1 0
Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов и президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Анн Брассер на будущей неделе проведут переговоры в Осло.
Турчинов встретится с Брассер / УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом стороны договорились сегодня во время телефонной беседы.
«Руководитель парламента и президент ПАСЕ договорились относительно проведения двусторонних переговоров во время Саммита председателей парламентов европейских стран, который должен состояться в Осло на будущей неделе», - сказано в сообщении.
Читайте такжеТурчинов призвал руководителей ПА ОБСЕ и ПАРЕ помочь вернуть украинцев, которых удерживают в РФТакже Турчинов обсудил с Брассер вопрос агрессии Российской Федерации против Украины и позицию в пределах ПАСЕ относительно поддержки Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter