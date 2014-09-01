Турчинов встретится с президентом ПАСЕ на следующей неделе в Осло

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом стороны договорились сегодня во время телефонной беседы.

«Руководитель парламента и президент ПАСЕ договорились относительно проведения двусторонних переговоров во время Саммита председателей парламентов европейских стран, который должен состояться в Осло на будущей неделе», - сказано в сообщении.

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