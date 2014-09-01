Комбат "Донбасса" о ситуации в Иловайске: Вытащили еще 10 раненых

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Вышел из палаты, ковыляю на процедуры, звонят и сообщают что вытащили 10 раненных. Делаю еще шаг и наблюдаю в соседней палате друже Володю Парасюка. Встретились два одиночества.... С вторым днем рождения, брат", - написал Семенченко.

Как сообщал УНИАН, бои сил АТО с террористами в Иловайске продолжаются с 18 августа. Уже неделю возле этого города несколько украинских батальонов находятся в окружении боевиков и российских военных.

29 августа президент России Владимир Путин призвал террористов, которых он назвал «ополчениям Новороссии», открыть гуманитарный коридор для украинских военнослужащих, которые оказались в окружении.Читайте такжеПорошенко обещает кадровые выводы в связи с последними событиями в зоне АТО

Пресс-служба батальона "Донбасс" сообщала, что утром 29 августа силам АТО под Иловайском выдвинули ультиматум - сдаться или погибнуть.

Украинцы начали выходить из окружения 30 августа. В тот день министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о выходе из окружения боевиков под Иловайском 28 бойцов Национальной гвардии Украины. Позже Аваков уточнил, что всего за ночь к позициям сил антитеррористической операции вышло около 100 бойцов, однако военным, окруженным боевиками под Краснопольем, вырваться пока не удалось.

1 сентября советник министра внутренних дел Антон Геращенко со ссылкой на комбата "Донбасса" Семена Семенченко сообщил, что из окружения под Иловайском вышли еще 84 бойца - батальонов "Днепр-1", "Донбасс" и "Свитязь".Читайте такжеИз окружения под Иловайском вышли еще 84 бойца АТО

Точных данных о погибших и взятых в плен украинцах под Иловайском нет.