СНБО: Российские военные в Новоазовске называют себя "миротворцами"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

"На территории Новоазовска российские оккупанты продолжают применять методы фашистской военной пропаганды, в частности распространяются инструкции для жителей Приазовья “Как вести себя с миротворческим контингентом войск РФ", - сказал Лысенко.

Читайте такжеБоевики в районе Новоазовска через наблюдателей ОБСЕ заменили новую военную технику на старуюПо его словам, в "инструкции" объясняется, что жители не должны препятствовать передвижению российских войск, которые, якобы действуя согласно Женевской конвенции 1949 года, “пришли, чтобы защитить вас от террористов из незаконной украинской армии”, неуклонно придерживаться комендантского часа, быть готовыми к возможному освобождению жилой площади для размещения “миротворческих сил”.

"Инструкция также предлагает разговаривать на “освобожденных территориях” только на русском языке, предоставлять “миротворцам” информацию о местах дислокации Вооруженных сил Украины, подготовить списки украинских военных, участников Майдана, проукраинских общественных активистов для передачи сотрудникам ФСБ, за что горожане получат дополнительные продукты и льготы, а Минобороны РФ гарантирует, что “никого просто так не расстреляют”, - подчеркнул Лысенко.