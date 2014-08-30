Евросоюз в сентябре посвятит повестку дня Украине

Европейский Союз посвятит свою повестку дня сентября Украине.

Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции по результатам его однодневного визита в Брюссель, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Определена политическая повестка дня на ближайший месяц: де-факто, она будет посвящена Украине”, - отметил глава государства.

По его словам, 1 и 6 состоятся министерские консультации по вопросам энергетики, 12-го состоится "окончательное решение по поиску согласованной позиции относительно углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которое даст возможность уменьшить вероятность закрытия других рынков для Украины".

Читайте такжеПорошенко: Украина получит от ЕС дополнительно еще один миллиард евроКроме того, Порошенко заявил о намерении в середине сентября внести на ратификацию в Верховную Раду Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.