Президент Еврокомиссии Баррозу посетит Украину 12 сентября - Порошенко
20:30, 30 августа 2014Политика
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Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу посетит Украину 12 сентября, а уже за ним Киев посетит ряд европейских лидеров.
REUTERS
Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в субботу на пресс-конференции в Брюсселе, передает собственный корреспондент УНИАН.
”По моему приглашению в Украину прибудет ряд европейских лидеров. 12 числа состоится визит президента Баррозу, в сентябре - президента Совета ЕС Хермана Ван Ван Ромпея, в ближайшее время - премьер-министра Италии Ренци, президента Европейского парламента Шульца и других лидеров государств и институтов ЕС для демонстрации полной поддержки Украины”, - отметил Порошенко.
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