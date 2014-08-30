Президент Еврокомиссии Баррозу посетит Украину 12 сентября - Порошенко

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в субботу на пресс-конференции в Брюсселе, передает собственный корреспондент УНИАН.

”По моему приглашению в Украину прибудет ряд европейских лидеров. 12 числа состоится визит президента Баррозу, в сентябре - президента Совета ЕС Хермана Ван Ван Ромпея, в ближайшее время - премьер-министра Италии Ренци, президента Европейского парламента Шульца и других лидеров государств и институтов ЕС для демонстрации полной поддержки Украины”, - отметил Порошенко.