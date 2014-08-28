Порошенко объяснил, что причиной осложнения ситуации в Иловайске стало дезертирство двух подразделений

17:59, 28 августа 2014
Политика
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Ответственность за ситуацию, в которой оказались силы АТО в Иловайске, в значительной степени несут два подразделения, которые оставили позиции.

Порошенко назвал виновных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал президент Украины Петр Порошенко, открывая заседание СНБО.

“Ответственность за ситуацию, которая сложилась в Иловайске, в значительной степени несут два подразделения и руководители, которые самовольно оставили позиции, поставив под угрозу существование своих боевых товарищей”, - сказал Порошенко.

Как сообщалось, несколько батальонов окружены боевиками возле Иловайска Донецкой области. Почти неделю добровольцы и военные находятся под постоянными обстрелами. Они требуют от президента и министра обороны подкрепление, оружие и боеприпасы.

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