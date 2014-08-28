Пограничники вышли из окружения на участке "Победа" около Амвросиевки
16:29, 28 августа 2014Политика
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Украинским пограничникам удалось выйти из окружения на участке границы "Победа" возле Амвросиевки.
Пограничники вышли из окружения без потерь / фото dpsu.gov.ua
Об этом LB.ua сообщил один из пограничников. Пограничники находились между боевиками и границей с Россией, через которую по ним велся артобстрел. По информации пограничников, им удалось выйти из окружения без потерь.
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Напомним, вчера возле администрации президента прошел митинг с требованием вывести бойцов из окруженного Иловайска, а также направить им подмогу. Президент Петр Порошенко пообещал активистам обеспечить пути отхода из окружения.
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