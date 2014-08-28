Подмога не пришла в Иловайск: бойцов обстреливают танки "ДНР" - Семенченко

Командир добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко на Фейсбук обнародовал оперативную информацию о ситуации в Иловайске.

По его словам, в Иловайске находятся танки "ДНР".

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"Ребята держатся молодцами", - написал Семенченко

Впоследствии Семенченко уточнил, что по Иловайску ездят два танка и стреляют по украинским бойцам. У батальона "Донбасс" - трое раненых.