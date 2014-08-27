Эксперты предостерегают власть от надежд относительно диалога с Путиным

Такое мнение высказали эксперты фонда "Майдана иностранных дел", комментируя минские встречи в формате Украина-ЕС-"Евразийская тройка". По мнению дипломатов, президент России Владимир Путин не может позволить себе серьезные уступки в украинском вопросе и поэтому с этим режимом РФ возможны лишь ситуативные двусторонние договоренности. Также в "Майдане иностранных дел" считают, что Евросоюз (и соответственно США) пока не готовы к более решительным шагам, в том числе предоставления нашему государству помощи оружием, а вместо этого продолжают надеяться на экономические санкции против Москвы.

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Очевидной мотивацией России относительно участия в данной встрече стала неожиданная неуступчивость Украины в газовых вопросах, стремление продемонстрировать так называемую "обеспокоенность" гуманитарной ситуацией на востоке Украины и, по возможности, заручиться официальной поддержкой украинской стороны о направлении очередного гуманитарного конвоя, а также склонить Киев к переговорам с так называемыми "представителями юго-восточных регионов".

Украина, в свою очередь, стремилась добиться от Кремля четких заверений относительно закрытия украинско-российских границ для предотвращения перемещения техники, наемников и боеприпасов. Очевидно, Киев также поднимал вопрос вокруг попыток российской стороны получить производственное оборудование некоторых украинских предприятий, находящихся в конфликтных зонах.

ЕС был настроен продемонстрировать миру желание способствовать деэскалации украинско-российского конфликта, который подрывает безопасность в Европе. Не случайно ЕС поддержал (хотя и очень дипломатично) территориальную целостность Украины, высказался за прекращение огня, которое, по мнению Евросоюза, должно быть связано с установлением надлежащего контроля на границе. Можно также видеть, что позиция ЕС в определенной мере отражала соответствующее отношение действующей администрации США.

Положительно оценивая любые международные усилия, направленные на установление прочного мира на востоке нашего государства, "Майдан иностранных дел" тем не менее считает, что режим Путина в своем развитии прошел так называемую "точку невозврата" и может существовать только в условиях конфронтации с внешним миром, в частности Западом, которые стали необходимой составляющей внутреннего функционирования существующей в России системы. Соответственно, именно исходя из этого, Путин не может позволить себе серьезные уступки в украинском вопросе.

Исходя из имеющихся данных, единственным конкретным результатом встречи в Минске стало возобновление работы так называемой трехсторонней контактной группы, поскольку по состоянию на 27 августа Москва официально не подтверждает консультации между начальниками Генеральных штабов.

Не было озвучено Путиным и заверений в прекращении поддержки террористов на востоке. Зато было в очередной раз цинично заявлено о том, что это "внутреннее дело самой Украины". Скорее всего, Москва смогла втянуть Киев в вялый переговорный процесс, что позволит ей выиграть время для усиления помощи боевикам и продолжения давления на Киев в энергетических вопросах.

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Вряд ли можно считать серьезным успехом встречи на уровне глав государств договоренность относительно переговоров по энергетическим вопросам с участием министров топлива и энергетики Украины, России и Европейского Союза, которые должны состояться 6 сентября.

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В итоговых сообщениях отсутствовало и упоминание об аннексии Россией Крыма.

В связи с этим фонд "Майдан иностранных дел" хотел бы предостеречь официальный Киев от эйфории и предлагает исходить из того, что переговорный процесс без немедленной приостановки Россией поддержки, в том числе вооруженной, боевиков на востоке, провокаций на украинско-российской границе, отвод войск, возврат незаконно удерживаемых украинских граждан, будет дезориентировать украинское общество, которое является главным союзником президента в противостоянии с Москвой.