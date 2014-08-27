Путин назвал полезной встречу в Минске

"Оцениваем все позитивно", — сказал Путин журналистам по итогам встречи в Минске, пишет РИА Новости.

Глава государства отметил, что встреча в таком формате была полезна.

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"Я правда не знаю, чем это закончится. Но во всяком случае, у нас была возможность еще раз сформулировать наши озабоченности, и мы договорились о том, что мы интенсифицируем работу трехсторонней рабочей группы в составе Россия-Украина-ЕС и постараемся до 12 сентября сформулировать, если сможем, предложения", — сказал президент.