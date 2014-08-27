Путин назвал полезной встречу в Минске
03:41, 27 августа 2014Политика
0 0
Президент России Владимир Путин назвал позитивными состоявшиеся переговоры с украинским коллегой Петром Порошенко.
REUTERS
"Оцениваем все позитивно", — сказал Путин журналистам по итогам встречи в Минске, пишет РИА Новости.
Глава государства отметил, что встреча в таком формате была полезна.
Читайте такжеПорошенко и Путин договорились о консультациях о закрытии границы
"Я правда не знаю, чем это закончится. Но во всяком случае, у нас была возможность еще раз сформулировать наши озабоченности, и мы договорились о том, что мы интенсифицируем работу трехсторонней рабочей группы в составе Россия-Украина-ЕС и постараемся до 12 сентября сформулировать, если сможем, предложения", — сказал президент.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter