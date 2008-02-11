Шуфрич хочет запроторить Луценко с Балогой к Рудьковскому

Партия регионов считает задержание бывшего министра транспорта и связи Украины Николая РУДЬКОВСКОГО политическим заказом.

Об этом говорится в заявлении народного депутата от Партии регионов Нестора ШУФРИЧА, переданном УНИАН пресс-службой партии.

Н.ШУФРИЧ отметил, что позиция Партии регионов по поводу задержания Н.РУДЬКОВСКОГО такая: «Мы сознательно не даем оценку по сути обвинений, это должен установить суд и только суд, рассматривая это дело».

При этом депутат заметил, что возникает вопрос, «почему за якобы злоупотребления при использовании служебного самолета привлекается к ответственности господин РУДЬКОВСКИЙ, и не обращается внимания на то, что действующий министр внутренних дел надцать раз использовал служебный самолет для полетов в Крым с членами семьи и партнерами по бизнесу?».

Кроме того, Н.ШУФРИЧ утверждает, что нынешний глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, занимая должность министра по вопросам чрезвычайных ситуаций, «около 20-ти раз использовал служебный самолет, главным образом в конце недели, для перелетов в Закарпатье в течение 2005 – первой половины 2006 гг.», где в то время жила его семья.

«Поэтому, если закон равен для всех, то он действительно должен быть равным для всех, а не для тех, кто отошел от власти. В первую очередь, закон должен быть равный для представителей власти”, - отметил Н.ШУФРИЧ.

Говоря о задержании Н.РУДЬКОВСКОГО, он выразил убеждение, что это “дерзкая демонстрация силы всем, кто сегодня противостоит действиям и позиции ЮЩЕНКО и его окружения”.

В то же время Н.ШУФРИЧ заметил, что в 2005 г. ряд политиков пытались привлечь к ответственности, но обвинения так и не подтвердились. Более того, Бориса КОЛЕСНИКОВА, который пробыл несколько месяцев в заключении, позже наградили орденом „За заслуги” II степени, а Раису БОГАТЫРЬОВУ, которую обвиняли по так называемому «делу сепаратистов», назначили секретарем СНБО. “Вот оценка тех обвинений и преследований, которые имели место в 2005р., и я не исключаю, что с РУДЬКОВСКИМ через 2-3 года может быть то же”, - сказал Н.ШУФРИЧ.

Кроме того, он не исключил, что задержание Н.РУДЬКОВСКОГО - специальная провокация, чтобы осложнить и без того непростую ситуацию в Верховной Раде Украины, ведь действия представителей оппозиции в связи с этим легко прогнозировались.

“Мы, безусловно, не будем стоять в стороне этого дела, и будем требовать ответственности как следователей, которые пошли на такой шаг, так и тех, кто проводил это задержание, и, конечно, судьи, который вынес такое сомнительное решение, несмотря на то, что адвокатом были предоставлены документы, где четко видно, что следователь был извещен об изменении места жительства и знал, что РУДЬКОВСКИЙ находился в больнице и был прооперирован. Мы считаем это задержание просто политическим заказам, и в соответствии с этим и относимся”, - подытожил Н.ШУФРИЧ.

Как сообщал УНИАН, следственным отделом прокуратуры столицы по материалам Службы безопасности Украины было возбуждено уголовное дело в отношении Н.РУДЬКОВСКОГО за растрату имущества в особо крупных размерах во время осуществления частной поездки по маршруту Киев-Париж-Киев (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины) и предъявлено обвинение.

Сегодня, 11 февраля, судья Печерского районного суда Киева принял решение о содержании под стражей Н.РУДЬКОВСКОГО. Таким образом судья удовлетворил представление прокуратуры города Киева, которая просила изменить меру пресечения Н.РУДЬКОВСКОМУ с подписки о невыезде на арест.