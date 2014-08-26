Назарбаев выступает за прямой диалог между Порошенко и Путиным

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с главой Украинского государства в Минске.

«Я думаю, что главное - чтобы вы прямо говорили с Путиным. И для России, и для Украины, по-моему, настает час истины. Ведь дальше это кровопролитие продолжаться не может», - подчеркнул Назарбаев, добавив, что сторонам необходимо искать компромисс для достижения мира как можно быстрее.Читайте такжеПутин прибыл в Минск

Президент Казахстана также заявил о готовности его страны предоставить гуманитарную помощь востоку Украины.

В свою очередь Порошенко положительно оценил встречу с Назарбаевым, отметив, что Казахстан всегда был и остается другом Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Минске состоится встреча в формате «Украина – ЕС - «Евразийская тройка» (Россия, Беларусь, Казахстан).

Украина, Россия, Беларусь и Казахстан будут представлены на уровне президентов. Также во встрече примут участие высокий представитель ЕС по вопросам безопасности и внешней политики Кэтрин Эштон, вице-президент Еврокомиссии - комиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер и комиссар по вопросам торговли Карл де Гухт.Читайте такжеНачалась встреча Порошенко с Назарбаевым

Порошенко в Минске уже провел двусторонние встречи с Эштон и президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Ожидается, что в Минске Порошенко встретится и с президентом РФ Владимиром Путиным.