Европейские эксперты подали предложения к украинскому законопроекту о люстрации

Об этом во время заседания рабочей группы по доработке ко второму чтению люстрационного законопроекта “Об очистке власти” (№4359-а) сказал руководитель пресс-службы фонда “Открытый диалог” в Украине Андрей Шумский.

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Он отметил, что законопроект был переведен на 8 языков и направлен европейским экспертам, которые сформулировали 8 ключевых предложений к нему.

В своем заключении эксперты отметили, что законопроект может нарушать права на неприкосновенность частного жилья из-за глубокой проверки членов семей людей, которые в рамках люстрации подлежат проверке.

Предлагается, чтобы сроки проверки лиц составляли от 4 до 6 месяцев, учитывая необходимость проанализировать значительное количество документов. Подчеркивается необходимость создания люстрационного трибунала, который занимался бы делами об обжаловании решений органов проверки.

Также отмечается, что в перечне спецслужб советских времен, которые подлежат проверке, указано только КГБ, но этот список не расширен другими спецслужбами. “Этот список нужно расширить и дополнить”, - сказал Андрей Шумский. Говоря о пункте об основаниях для непрохождения проверки, он отметил, что сам факт сотрудничества со спецслужбами, в частности КГБ, выполнение для них работ требует четкого расследования.

Также подчеркивается невозможность коллективной ответственности.

Эксперты отмечают, что без доказательства вины конкретного человека, а лишь из-за того, что он работал с другими в определенном коллективе, его нельзя обвинять. “Они (европейские эксперты - УНИАН) считают, что основанием для непрохождения проверки может быть сокрытие факта сотрудничества со спецслужбами или обоснованные сомнения относительно того, чем именно занимался человек во время этого сотрудничества”, - сказал он.

Андрей Шумский также отметил, что Национальное агентство по вопросам государственной службы определено органом, ответственным за проведение проверки лиц.

В то же время не определен вопрос о проверке тех лиц, которые затем сами будут проводить проверку других. Таким образом рекомендуется определить точную процедуру этой проверки и образовать специальный независимый орган.

Кроме того, европейские эксперты отметили, что наличие в украинском законопроекте пункта о публичном контроле и привлечении международных наблюдателей положительно выделяет его среди подобных законов других стран. Эксперты приветствуют публичность и призывают к участию международных наблюдателей в люстрационном процессе.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 14 августа в первом чтении приняла законопроект № 4359а "Об очистке власти". За соответствующее решение проголосовали 252 депутата.