Саакашвили: Украине нужна экономическая люстрация

Об этом он написал в соцсети.

Саакашвили отметил, что политический класс занимался "самопоеданием собственной страны", из-за ее богатых ресурсов, поэтому народу практически ничего остается.Читайте такжеПравительство предлагает провести люстрацию госслужащих и правоохранителей до сентября 2015 года

"По этому, считаю, что Украине в первую очередь необходим закон об экономическоий люстрации. Он бы означал, что все компании, которые оперируют в Украине и зарегистрированы в офшоре, на разных островах, были бы обязаны, опубликовать имена настоящих владельцев. Таким образом, было бы очень легко выявить конфликт интересов должностных лиц действенно перекрыть коррупцию в государственных органах. Одновременно это бы позволило выявить и нейтрализовать экономические рычаги враждебного иностранного государства, которое до сих пор активно используют их для внутренней дестабилизации демократической Украины", - подчеркнул экс-президент Грузии.