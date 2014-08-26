Боевики "парадом пленных" в Донецке засвидетельствовали собственное ничтожество - МИД Чехии

Министерство иностранных дел Чехии осудило проведение пророссийскими боевиками «парада украинских пленных» в Донецке 24 августа и назвало это свидетельством их ничтожества.

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Как говорится в заявлении министерства, текст которого имеется в распоряжении УНИАН, «нарушение пророссийскими боевиками права пленных на достойное отношение в Донецке было недопустимым и ничтожным».

Чешское МИД также осудило похищение и жестокое убийство террористами почетного консула Литвы в Луганске Николая Зеленца и выразило соболезнования его близким.