Боевики "парадом пленных" в Донецке засвидетельствовали собственное ничтожество - МИД Чехии
10:43, 26 августа 2014Политика
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Чехия заявила, что подобное отношение к украинским военнопленным в Донецке было недопустимым.
REUTERS
Министерство иностранных дел Чехии осудило проведение пророссийскими боевиками «парада украинских пленных» в Донецке 24 августа и назвало это свидетельством их ничтожества.
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Как говорится в заявлении министерства, текст которого имеется в распоряжении УНИАН, «нарушение пророссийскими боевиками права пленных на достойное отношение в Донецке было недопустимым и ничтожным».
Чешское МИД также осудило похищение и жестокое убийство террористами почетного консула Литвы в Луганске Николая Зеленца и выразило соболезнования его близким.
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