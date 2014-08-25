На "параде" военнопленных в Донецке дети топтали украинский флаг

Пользователь Facebook Анна Молчанова подписала фото: "О Донецке. Как страшно".

По словам пользователей соцсетей, этот инцидент произошел 24 августа на "параде зла", во время которого провели украинских военнопленных.

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"К сожалению все ближе и ближе приближаюсь к выводу, что этих людей можно называть быдлом. "Некоторые из зрителей парада пытались бросать в пленных помидоры,яйца и бутылки с водой. В адрес пленных от зрителей сыпались отборные маты и проклятья" От людей сыпались... От дончан!", - написали в комментариях к фото.