США сочтет провокацией отправление еще одного "гуманитарного конвоя" в Украину

Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепа Джен Псаки на последнем брифинге в Вашингтоне, сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы однозначно обеспокоены планами России отправить второй конвой. Любая новая миссия без четкого разрешения Украины будет еще одним провокационным мероприятием, обостряющим ситуацию, которую, как заявляет Президент Путин, он хочет решить", - сказала.

Читайте такжеЛавров заявил, что сегодня на Донбассе начнется распределение груза из РФОна отметила, что нельзя ожидать, что международное сообщество будет верить кому-то, кто говорит одно, а делает другое.

Псаки тоже отметила, что остается много неизвестного в деле первого "гуманитарного конвоя" россиян, которые поддерживают пророссийских боевиков на Донбассе.

"Мы не знаем, что Россия ввезла в Украину, кто въехал и что Россия забрала из Украины. Мы знаем, что Россия отправила конвой из более 200 грузовиков без разрешения украинского правительства. Мы также знаем, что Россия продолжает разжигать огонь конфликта с помощью поставок оружия, подготовленного персонала и материалов. Тоже не известно, все ли грузовики и водители выехали", - сказала представитель Госдепа.

Она подчеркнула, что США поддерживают оказание гуманитарной помощи жителям Донбасса, но это должно делаться через международный Красный крест по согласованию с украинской властью, а не в одностороннем порядке страной-агрессором.