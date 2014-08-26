Краснодонскую больницу на Луганщине превратили в госпиталь для военных РФ - журналист

Об этом со ссылкой на очевидцев на своей странице в Facebook пишет журналист Роман Бочкала.

По его словам, российские военные врачи живут в хирургическом отделении.

Читайте такжеБоевики окопались в областной больнице Донецка - Тымчук"Оказывают помощь раненным российским военным, контролируют распределение, поступающих из РФ медикаментов," - написал Бочкала.