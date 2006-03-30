”Зеленые” указали своему лидеру на двери

9 апреля в Киеве состоится XIII внеочередной съезд Партии зеленых Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПЗУ.

Главный вопрос повестки дня - итоги избирательной кампании 2006 года.

Как сообщили некоторые СМИ, 29 марта политсовет ПЗУ устранил Виталия КОНОНОВА от руководства партией. По словам источника в партии, окончательное решение о руководстве партии примет съезд партии. Сейчас обязанности руководителя партии выполняет первый заместитель руководителя партии Олег ШЕВЧУК.

Согласно подсчету Центральной избирательной комиссией 97,49% протоколов результатов голосования в Верховную Раду Партия зеленых набрала 0,53% голосов при проходном барьере 3%. 55-летний В.КОНОНОВ возглавляет ПЗУ с октября 1992 года.