На Донбассе военные задержали боевиков из РФ, которые перевозили оружие и боеприпасы

Вчера около 21.30 в районе Дебальцево Донецкой области военнослужащие Национальной гвардии задержали российских террористов, которые перевозили оружие и боеприпасы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацгвардии, на требование остановиться для проверки документов водитель не отреагировал. Бойцы были вынуждены применить оружие, чтобы остановить транспортное средство.

В автомобиле детонировал боевой комплект, в результате чего машина загорелась.

Читайте такжеВ Киеве СБУ задержала группу, готовившую теракты на День Независимости

Водитель и два пассажира выскочили из транспортного средства, и сразу же были задержаны военнослужащими Нацгвардии.

Задержанными оказались граждане РФ, которые имели при себе удостоверения террористической организации «Донецкая народная республика».

Подозреваемые переданы компетентным органам для проведения дальнейших следственных действий.

Потерь среди личного состава военнослужащих нет.