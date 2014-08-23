Телеканал «1+1» срочно отзывает из Москвы своего корреспондента

Телеканал «1+1» срочно отзывает из Москвы собственного корреспондента Маргариту Сытник, поскольку ее могут арестовать, сообщает ТСН.uа.

"Мы узнали, что пока Маргарита находилась в отпуске вне Москвы, к ее друзьям пришло ФСБ с "просьбой" сообщить о местонахождении Маргариты и отдать телевизионную технику, которую она оставила им на хранение на время отпуска. Требования были связаны с возможным обвинением госпожи Сытник в терроризме. Имея неприятный опыт общения с российскими государственными структурами относительно наших журналистов, в частности Жени Агаркова и Наташи Писни, мы приняли решение отозвать Маргариту из Москвы. Подробнее расскажем завтра в ТСН-тижні", - заявил руководитель информационной службы "1+1 медиа" Сергей Попов.

Телеканал «1+1» готовит официальные документы для представления в российские государственные структуры по поводу аккредитации нового специального корреспондента в Москве.

Телекомпания надеется, что власти Российской Федерации будут уважать право украинских граждан получать объективную информацию.

Как сообщал УНИАН, в марте текущего года корреспондента ТСН Наталью Писню и оператора Сергея Киселева после многочасового допроса депортировали из Абхазии.

Агаркова задержали 18 июля в Воронеже, где он освещал ход судебного процесса по делу украинской летчицы Надежды Савченко. Агаркова задержали в гостинице, где он проживал, суд вынес постановление об уплате штрафа и депортации корреспондента с территории России. Но журналиста незаконно удерживали в миграционном изоляторе в течение 10 суток.