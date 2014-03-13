После многочасового допроса съемочную группу «1+1» депортировали из Абхазии
00:35, 13 марта 2014Политика
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Корреспондента ТСН Наталку Писню и оператора Сергея Киселева, после многочасового допроса депортировали из Абхазии.
После многочасового допроса съемочную группу «1+1» депортировали из Абхазии / Фото: facebook.com
На данный момент, они находятся на территории Российской Федерации и в ближайшее время выедут в Украину.
Как сообщалось ранее, корреспондент ТСН Наталка Писня и оператор Сергей Киселев находились в Абхазии. Во время поездки, съемочную группу «1+1» повезли на допрос в неизвестном направлении и долгое время с ними не было связи.
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Также напоминаем, что ранее корреспондент ТСН Анну Боку российские власти не впустили на территорию Осетии.
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