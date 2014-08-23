В Луганске террористы разрушили школу - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН на брифинге в Киеве пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сообщил, что на востоке Украины террористы продолжают обстреливать жилые кварталы городов и гражданские объекты.

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По словам Лысенко, в частности обстрелы жилых кварталов велись в Макеевке, Красном Луче, Лутугино, селе Георгиевка Луганской области, а также в Донецке.

«В Луганске террористы разрушили школу №7. В помещении выбиты стёкла и повреждены стены», - сказал Лысенко.

Также он сообщил, что в Ясиноватой Донецкой области в результате обстрелов боевиками повреждены коксохимический и машиностроительный заводы.

«В Алчевске террористы обстреляли газораспределительную станцию, в связи с чем прекратилось газоснабжение Алчевска, Перевальска и Алчевского меткомбината. В придачу, в районе села Зайцево Артемовского района Донецкой области боевики заминировали сам газопровод», - отметил Лысенко.