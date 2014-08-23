Порошенко и Меркель встретились в Киеве

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

В начале встречи Порошенко назвал символичным тот факт, что визит Федерального Канцлера происходит в День Государственного Флага Украины и накануне Дня независимости. Он также отметил, что сейчас Украина едина как никогда, и проходит «очень трагический тест» в своей истории.

Глава государства отметил, что, по последним данным, уровень поддержки гражданами независимости сейчас даже выше, чем в 1991 году, когда страна ее получила.

Петр Порошенко назвал Ангелу Меркель "хорошим другом и сильным адвокатом Украины" и отметил, что за последние 2 месяца они общались больше 20 раз, и это очень помогло Украине защитить свои интересы.

Читайте такжеМеркель похвалила разумную реакцию украинской стороны на "гуманитарное" вторжениеГлава украинского государства выразил благодарность народу Германии за поддержку народу Украины в его стремлении к миру и демократии.

Президент Украины поблагодарил народ Германии за поддержку народу Украины в его стремлении к миру http://t.co/hDDyuRS7zVpic.twitter.com/YreFkxqE0y - APU (@APUkraine) August 23, 2014

В свою очередь, Ангела Меркель отметила, что намерена в Киеве обсудить вопрос поддержки Германией Украины в сложные для нее времена и "путь к миру, которым мы должны пройти".