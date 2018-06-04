Война за независимость в цифрах

1 документ – Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС - не подписанный бывшим президентом Украины Виктором Януковичем на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе в ноябре 2013 года, спровоцировал массовые протесты украинцев. 21 ноября, скоординировав свои действия в социальных сетях, на Майдан Независимости в Киеве вышли около 800 сторонников евроинтеграции, возмущенных действиями руководства страны. http://www.unian.net/politics/854696-evromaydan-uje-sobral-800-chelovek.html А первое Народное Вече 24 ноября собрало уже 100 тысяч человек.

10 минут потребовалось сотрудникам «Беркут», чтобы разогнать митингующих на Майдане Независимости 30 ноября в 4:15 утра. На этот момент на площади находилось 200 участников мирной акции, в то время как «беркутовцев» было в два раза больше – около 500 человек.

20 тысяч митингующих собрались на Михайловской площади в Киеве вечером 30 ноября, после того, как был уничтожен Евромайдан. Митингующие зажигали свечи и пели гимн на самой площади, а во внутреннем дворике Михайловского монастыря устроили импровизированный полевой штаб и кухню.

48,6% украинцев, в ноябре-декабре, поддержали Евромайдан, 45,2% - были настроены против. В то же время, 55,2% украинцев поддержали требование о необходимости продолжить переговоры по подготовке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

86% граждан Украины в настоящее время считают себя патриотами своей страны. Кроме того, 68% украинцев выступают за украинский язык как единый государственный. За то, чтобы в Украине были 2 государственных языка – украинский и русский - высказались 28,6% опрошенных. 78,5% украинцев поддерживают идею унитарного государства, идея федерализации страны близка лишь 12,3% респондентов.

235 парламентариев (по подсчетам ныне экс-регионала Владимира Олийныка), в обход регламентных процедур Верховной Рады, приняли «драконовские законы» 16 января, значительно ограничивающие права и свободы украинцев.

290 бойцов спецподразделения «Беркут» принимали участие в зачистке Майдана Независимости от митингующих в ночь на 30 ноября. Такое количество силовиков насчитали в Генпрокуратуре под руководством Виктора Пшонки.

1500 уголовных дел было открыто за два первых месяца Евромайдана против его активистов, несмотря на принятый Верховной Радой закон об амнистии протестующих. После смены власти в Украине, ГПУ открыла 28 уголовных производств уже против экс-президента Виктора Януковича, его сына Александра, бывшего премьера Николая Азарова и других чиновников по фактам злоупотребления властью и хищения бюджетных средств. Также были арестованы 3 сотрудника «Беркута», которые расстреливали митингующих на Майдане.

3 607 международных наблюдателей контролировали проведение внеочередных президентских выборов в Украине 25 мая. В том числе, 823 наблюдателя – от организации «Европейская платформа за демократические выборы» (ЕРDE), которой ранее ЦИК отказал в регистрации. По результатам голосования, в первом туре, новым президентом страны стал Петр Порошенко, набравший 54,7% голосов избирателей. На этих выборах 171 000 украинских избирателей воспользовались правом изменить свой избирательный адрес без изменения постоянного места жительства. В большинстве своем, это были жители Донецкой и Луганской областей.

12 000 человек (39 боевых сотен) насчитывалось в Самообороне Майдана в самом начале появления этой структуры. Кроме этого, началась структуризация сотен Самообороны в регионах Украины. И количество желающих записаться в Самооборону постоянно росло.

18 000 российских военных, из них 6 тысяч – войска спецназначения, обеспечили России бескровное «взятие» Крыма. При этом согласно соответствующему межгосударственному соглашению, на территории автономии могли быть размещены только 12 500 российских военнослужащих Черноморского флота РФ. В результате, под присмотром «зеленых человечков» и просто «вежливых людей», крымские сепаратисты нарисовали 96,77% голосов крымчан «за» присоединение Крыма к России на псевдореферендуме. Украина и мировое сообщество не признали плебисцит.

19 000 военнообязанных граждан первыми были призваны в ряды украинской армии в рамках частичной мобилизации. В целом, 44% украинцев отметили, что готовы защищать территориальную целостность страны с оружием в руках. В свою очередь, власти обещают рядовым военнослужащим, учавствующим в АТО зарплату в размере 5-8 тыс гривен, а командирам – около 16 тыс гривен.

36 000 украинцев одновременно в разных городах объединились в живую цепь во время акции «Цепь единения». На улице люди вышли ради мира в Украине.

50 000 российских военных по состоянию на конец марта Российская Федерация стянула к приграничным с Украиной районам. 10 тысяч из них были сосредоточены возле самой границы. Кроме того, по подсчетам украинских силовиков, на Донбассе действовало около 10 тысяч пророссийских террористов. При этом им симпатизировали не более 10% местного населения. Сейчас в зоне АТО местных жителей терроризируют около 12 тысяч пророссийских боевиков. А количество российских военных возле украинской границы составляет около 45 тысяч человек.

50 000 человек принимают участие в антитеррористической операции. По словам премьера Украины Арсения Яценюка, среди них много ребят 18-20 лет. Из них 1232 человека были ранены и 325 погибли за время проведения АТО на востоке Украины. Кроме этого 1009 человек (мирных жителей, волонтеров и украинских военных) были похищены террористами.

117 000 человек стали внутренними переселенцами в пределах Украины из-за военных действий на Донбассе и оккупации Крыма Российской Федерацией. По оценкам Агентства ООН по делам беженцев, люди из восточной Украины составляют 85% от общего числа перемещенных в стране, в то время как количество переселенцев из Крыма составляет 15200 человек. В УВКБ ООН также отмечают двойное перемещение: значительное количество людей покидают зоны конфликта вокруг Горловки, Донецка и Луганска, одновременно многие люди возвращаются в города, освобожденные от террористов.

117 600 гривен, в виде единоразовой выплаты, Кабинет министров пообещал каждой семье каждого погибшего члена Небесной сотни (104 семьям). В то же время, семьям 46 человек, погибшим во время столкновений в Одессе 2 мая, местным губернатором была обещана выплата по 200 тысяч гривен.

2 622 600 жителей Донецкой и Луганской областей приняли участие в территориальном опросе за присоединение к Днепропетровской области в мае 2014 года. Голосование происходило на 40-ка избирательных участках в Дебальцево, Енакиево, Ясиноватой, Авдеевке, Волновахе, Новоазовске, Алчевске, Стаханове, Брянке, Северодонецке, Рубежном, Кременной, Старобельске, Сватово и т.д.

135 800 000 гривен поступило на счет Министерства обороны Украины в рамках акции «Поддержи украинскую армию» по состоянию на середину июля. Из этой суммы 127,3 млн грн – денежные переводы на материально-техническое, остальные – на медицинское обеспечение Вооруженных Сил Украины. С помощью звонков на единый мобильный номер «565» в поддержку украинской армии перечислено 32,6 млн грн.

20 100 000 000 гривен составляет бюджет Министерства обороны Украины на 2014 год – чтобы содержать армию, которая воюет за свободу страны.

Маргарита Андреева