В Крыму находятся 18 тыс. российских военных - Минобороны

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны Украины, об этом сообщил и.о. министра обороны Украины Игорь Тенюх во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Саймоном Смитом.

«По имеющейся у нас информации, российская сторона нарушила все статьи межгосударственных договоренностей относительно функционирования Черноморского флота и его пребывания на территории Украины. В частности, на данное время на территории автономии находятся около 18 тысяч российских военнослужащих, из них 6 тысяч - войска спецназначения, в то время как соответствующее межгосударственное соглашение предусматривает размещение только 12 тысяч 500 военнослужащих", - сказал Тенюх.

Читайте такжеВыключи камеру или мы тебя убьем: Amnesty International призывает обезопасить журналистов в Крыму

При этом он подчеркнул, что во время общения с министром обороны России Сергеем Шойгу «получил ответ, что военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации в Крыму нет».

«Аналогичный ответ услышал от своего российского коллеги и начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Михаил Куцын», - добавил министр бороны.