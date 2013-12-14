В разгоне Майдана 30 ноября участвовали 290 бойцов "Беркута" - Пшонка

В ночь на 30 ноября в освобождении Майдана Незалежности от митингующих принимали участие 290 бойцов спецподразделения “Беркута”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил Генпрокурор Виктор Пшонка.

“Следователи Генпрокуратуры восстановили хронологию предшествующих этой ситуации событий, четко установлено количество и дислокация сотрудников “Беркута” и ВВ, а также движение людей на Майдане”, - сказал он.

При этом журналистам была продемонстрирована схема восстановления событий на Евромайдане 30 ноября.

Комментируя хронологию событий ночью 30 ноября, Пшонка отметил, что тогда на Майдане находились около 500 человек, из которых 30-40 - не установленные люди в масках.

По словам Пшонки, приблизительно в 4 часа утра работники милиции предупредили людей о необходимости освободить Майдан для подготовки его к новогодним праздникам, однако митингующие не отреагировали, а люди, прикрывавшие свои лица масками, начали себя агрессивно вести по отношению к сотрудникам “Беркута”, которые были из Киева, Луганщины, Черниговщины и Крыма.

В дальнейшем агрессивное поведение этих людей вылилось в столкновение с милицией, в сторону которой полетели бутылки, камни, металлические трубы, и именно тогда “Беркут” начал более активно идти на граждан, утверждает генпрокурор.

“Здесь, собственно, началось то, что, на наш взгляд, “Беркут” применил больше силы, чем это было нужно... Мы знаем, что в той мере сила не должна была применяться и не дала бы тот результат, который мы сейчас имеем, - что именно та ночь стала возбудителем для граждан и привела к многочисленным нарушениям общественного порядка (позже)”, - отметил Пшонка.

Как сообщалось, в ночь на 30 ноября сотрудники "Беркута" жестоко разогнали митинг сторонников евроинтеграции. Официальным поводом стала необходимость устанавливать на Майдане новогоднюю елку.

1 декабря около полумиллиона людей заняли Майдан Незалежности. После этого конструкции, которые коммунальщики привезли для сооружения елки, манифестанты превратили в баррикады по периметру Майдана.

Сегодня, 14 декабря, Пшонка заявил, что Генпрокуратура вручила уведомление о подозрении в превышении власти в связи с разгоном Евромайдана в ночь на 30 ноября заместителю секретаря СНБО Владимиру Сивковичу, председателю Киевской городской государственной администрации Александру Попову, в то время начальнику киевской милиции Валерию Коряку и заместителю начальника киевской милиции Петру Федчуку.

Он также отметил, что в ближайшее время подозреваемым в превышении власти будет избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Президент уже отстранил от должностей заместителя секретаря СНБО Сивковича и председателя КГГА Попова.