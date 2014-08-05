На Донбассе действуют около 12 тысяч террористов, их количество растет - Тымчук

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил координатор группы ”Информационное сопротивление” Дмитрий Тымчук сегодня на брифинге в Киеве.

«По нашим оценкам, на Донбассе действуют порядка 12 тысяч террористов», - заявил он.

«Наблюдается тенденция к увеличению, поскольку месяц назад мы фиксировали порядка 10 тысяч», - добавил он.

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Также эксперт добавил, что «мы наблюдаем увеличение количества наемников среди бывших правоохранителей РФ, по нашему мнению, это значит, что просто заканчивается ресурс, если раньше набирали бывших спецназовцев запаса с опытом боевых действий. Судя по всему, у России заканчивается ресурс желающих воевать и уже начали расширять список кандидатов».