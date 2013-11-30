На Михайловской площади, по разным оценкам, собралось от 20 до 40 тысяч человек

На Михайловской площади в Киеве количество митингующих приблизились до 20 тысяч человек, передает корреспондент УНИАН. Корреспонденты других СМИ называют цифру 40 тысяч человек.

Митингующие стоят на самой площади, а также на прилегающих улицах, постоянно скандируя: ”Зека прочь!”, ”Киев вставай!”, ”Революция!”.

Многие из митингующих планируют оставаться на площади всю ночь.

Среди участников акции также начали раздавать свечи, с которыми стоит часть митингующих.

Как пишет "Сегодня", активисты хорошо и организованно подготовились к митингу. У входа в Михайловский собор находится мобилизационный центр, расставлены столы и стулья.

За одним столом записывают тех, у кого есть автомобили и возможность куда-то отвезти людей по необходимости. Митингующие оставляют номера телефонов и информацию о том, куда и на каком автомобиле они могут поехать. За следующим столом находится информационный центр, где могут зарегистрироваться журналисты. Еще за одним столом находятся люди, осуществляющие розыск тех, кто пострадал ночью и кого теперь не могут найти.

За следующим столом регистрируют заявления избитых активистов. Записываются сюда только те, кто остался на митинге. При этом в больницах Киева находится еще несколько десятков человек, которые нигде не зарегистрированы. На данный момент собрано уже 70 заявок пострадавших.

При этом на площади дежурят врачи, которые могут оказать помощь тем пострадавшим, которые не хотят обращаться в государственные больницы. Кроме того, среди активистов находятся адвокаты, которые предлагают избитым активистам свои услуги.

Еще за одним столом в коробку собирают деньги для митингующих. За другим - регистрируют тех, кому может понадобиться жилье и тех, кто может это жилье предоставить как для ночевки, так и для жительства. В списке уже есть порядка 200 квартир.

На самой территории Михайловского собора раздают еду, чай, кофе в неограниченном количестве. Активисты заготовили большой запас еды и воды в больших бутылях.

Помимо этого, на площадь привезли много теплых вещей, связки дров и обогреватели UFO. Также был заготовлен картон, который можно подложить под ноги тем, кто всю ночь будет стоять на холодном асфальте.

Напомним, что сегодня ночью бойцы спецподразделения «Беркут» силой разогнали людей, которые уже вторую неделю проводят митинг в поддержку евроинтеграции. Митингующих оттеснили с Майдана Незалежности в Киеве, поэтому они передислоцировались на Михайловскую площадь.