Арестованы трое сотрудников "Беркута", которые расстреливали майдановцев

Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Олег Махницкий в эфире 5 канала.

"Сегодня арестованы трое сотрудников спецподразделения "Беркут", вина которых уже доказана и дело готовится к передаче в суд", - заявил Махницкий.

По его словам, заканчиваются последние следственные действия, и дело поступит в суд в июне.

Махницкий рассказал, что по делу проведено 1,5 тыс. следственных действий.

"Следствием также установлены организаторы - начиная с Януковича, АП, МВД и заканчивая командирами соответствующих подразделений и непосредственных бойцов", - отметил он.

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Что касается дела о разгоне студентов, обнаружено еще одно преступление, которое совершили лица, причастные к данному нарушению. "Это статья 340 УК Украины - незаконное препятствование проведению мирных митингов и собраний. По этой статье, которая не была включена в закон об амнистии, Гепрокуратура открыла уголовное дело", - отметил генпрокурор.

Махницкий напомнил, что в деле о разгоне студентов фигурируют Андрей Клюев, Владимир Сивкович, Александр Попов, руководитель киевской милиции Владимир Коряк и двое его заместителей.