Украинцы пожертвовали на армию 136 миллионов гривен
03:21, 17 июля 2014Политика
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На счет Министерства обороны Украины в рамках акции "Поддержи украинскую армию" по состоянию на 15 июля поступило 135,8 млн грн.
Украинцы пожертвовали на армию 136 миллионов гривен / narodka.com.ua
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
"Из этой суммы 127,3 млн грн - денежные переводы на материально-техническое, остальные - на медицинское обеспечение Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
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По данным Минобороны, с помощью звонков на единый мобильный номер "565" в поддержку украинской армии перечислено 32,6 млн грн.
"Кроме того, на счета Минобороны поступило 118,5 тысячи долл. США, 56,9 тыс. евро, 5 тыс. чешских крон, 250 канадских долл. и 140 швейцарских франков", - добавили в ведомстве.
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