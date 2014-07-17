Украинцы пожертвовали на армию 136 миллионов гривен

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

"Из этой суммы 127,3 млн грн - денежные переводы на материально-техническое, остальные - на медицинское обеспечение Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

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По данным Минобороны, с помощью звонков на единый мобильный номер "565" в поддержку украинской армии перечислено 32,6 млн грн.

"Кроме того, на счета Минобороны поступило 118,5 тысячи долл. США, 56,9 тыс. евро, 5 тыс. чешских крон, 250 канадских долл. и 140 швейцарских франков", - добавили в ведомстве.