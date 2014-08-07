Рядовой боец АТО будет получать до 8 тыс. грн - военный комиссар
12:48, 07 августа 2014Армия
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Рядовой военнослужащий, участвующий в антитеррористической операции, получать до 8 тыс. грн, а командир батальона - около 16 тыс. грн.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам комиссар Киевского городского военкомата, полковник Владимир Кидонь.
«На сегодняшний день военнослужащий, который проходит службу на востоке государства, получает полное денежное обеспечение в соответствии с его должностью плюс стопроцентная премия к денежному обеспечению и надбавка за выполнение особых задач тоже в размере 100%», - сказал он.
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По словам Кидоня, командир батальона будет получать около 16 тыс. грн, а рядовой в зависимости от разряда - от 5 до 7,5-8 тыс. грн.
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