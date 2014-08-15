Почти 90% украинцев считают себя патриотами

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг», которые переданы УНИАН.

По данным социологов, на протяжении последнего года количество людей, которые считают себя патриотами, увеличились с 81 до 86%, а по сравнению с 2010 годом – с 76 до 86%. В то же время более чем вдвое сократилось количество тех, кто не считает себя патриотом, - с 15% в 2010 году до 6% в 2014 году.

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Большими патриотами себя считают жители запада, севера и центра, люди с большими доходами и высшим уровнем образования, а также украиноязычные респонденты.

В целом 76% опрошенных поддержали бы провозглашение Независимости Украины, если бы сегодня перед ними появился такой выбор. В то же время 12% не поддержали бы, еще 12% – не определились. За последний год произошел значительный рост сторонников провозглашения Независимости - с 61% до 76%, при одновременном сокращении почти вдвое ее противников.

Независимость Украины поддерживает подавляющее большинство всех регионов страны, кроме Донбасса: здесь количество, как сторонников, так и противников Независимости одинаково – по 34%, в то же время почти треть - 31% - не смогли определиться с ответом.

Чем младше респонденты, тем больше они поддерживают Независимость Украины. Также более высокой является поддержка Независимости среди респондентов с высоким уровнем образования и большими состояниями. Более 90% опрошенных, которые считают родным языком украинский, проголосовали бы за Независимость. Среди тех, кто родными считает два языка – русский и украинский – таких более 70%. 45% тех, кто считает родным языком русский, поддержали бы сегодня Независимость Украины и только 30% – проголосовали бы против.

Важно также то, что чем выше уровень патриотизма среди респондентов, тем больше они поддерживают провозглашение Независимости Украины.

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В региональном разрезе динамика готовности проголосовать за Независимость Украины является позитивной: во всех регионах значительно увеличился уровень поддержки Независимости, в том числе на Юге есть рост с 48 до 64%, на Востоке – с 44 до 70%. Как и год назад, на Донбассе Независимость Украины поддерживают около трети жителей, при этом количество противников сократились с 57 до 34%, и выросло количество тех, кто не определился - с 11 до 31%.

Сроки проведения исследования: 10-18 июля 2014 г. Выборочная совокупность – 2000 респондентов. Личное формализированное интервью (face-to-face). Аудитория: население Украины в возрасте 18 лет и старшие. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения.

Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.